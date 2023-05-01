ספריית חברות
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy משכורות

המשכורת של Underdog Fantasy נעה בין $145,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $215,912 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Underdog Fantasy. עודכן לאחרונה: 10/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $145K
מעצב מוצר
Median $216K

מעצב חוויית משתמש

גיוס
Median $183K

מנהל מוצר
$166K
מנהל הנדסת תוכנה
$169K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בUnderdog Fantasy, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

The highest paying role reported at Underdog Fantasy is מעצב מוצר with a yearly total compensation of $215,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Underdog Fantasy is $169,150.

משאבים נוספים