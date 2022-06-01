ספריית חברות
Unanet
Unanet משכורות

המשכורת החציונית של Unanet היא $175,000 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Unanet. עודכן לאחרונה: 10/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $175K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Unanet הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $175,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Unanet הוא $175,000.

