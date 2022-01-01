ספריית חברות
Unacademy
Unacademy משכורות

המשכורת של Unacademy נעה בין $7,437 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $108,771 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Unacademy. עודכן לאחרונה: 10/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $31.3K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $28.8K
רואה חשבון
$101K
אנליסט עסקי
$29.9K
פיתוח עסקי
$7.4K
אנליסט נתונים
$30.1K
מדען נתונים
$42.6K
משאבי אנוש
$63.9K
שיווק
$48.4K
מעצב מוצר
$21.6K
מנהל תוכנית
$26.2K
מכירות
Median $8.1K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $109K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בUnacademy, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Unacademy is מנהל הנדסת תוכנה with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

