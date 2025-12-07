ספריית חברות
Umpqua Bank
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  שכר
  אנליסט פיננסי

  כל שכר אנליסט פיננסי

Umpqua Bank אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in United States ב-Umpqua Bank נע בין $120K לבין $168K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Umpqua Bank. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$130K - $151K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$120K$130K$151K$168K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Umpqua Bank?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-Umpqua Bank in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $167,790. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Umpqua Bank עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $119,850.

משאבים נוספים

