umlaut משכורות

המשכורת של umlaut נעה בין $43,418 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $98,505 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של umlaut. עודכן לאחרונה: 9/21/2025

$160K

מעצב תעשייתי
$53.7K
טכנולוג מידע (IT)
$53.2K
מהנדס תוכנה
$43.4K

מנהל תוכנית טכנית
$98.5K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-umlaut הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $98,505. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-umlaut הוא $53,452.

