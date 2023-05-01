ספריית חברות
Ultima Genomics
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Ultima Genomics משכורות

המשכורת של Ultima Genomics נעה בין $110,445 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $195,975 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ultima Genomics. עודכן לאחרונה: 9/21/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס ביו-רפואי
$189K
מהנדס חומרה
$152K
מהנדס מכונות
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מהנדס תוכנה
$196K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ultima Genomics הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $195,975. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ultima Genomics הוא $170,643.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Ultima Genomics

חברות קשורות

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים