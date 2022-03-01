ספריית חברות
Ulta Beauty
Ulta Beauty משכורות

המשכורת של Ulta Beauty נעה בין $120,146 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $172,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ulta Beauty. עודכן לאחרונה: 9/21/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $172K
מדען נתונים
$120K
מעצב מוצר
$126K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ulta Beauty הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $172,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ulta Beauty הוא $125,625.

