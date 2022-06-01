UHS משכורות

ספריית חברות
המשכורת של UHS נעה בין $45,989 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $189,050 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של UHS. עודכן לאחרונה: 9/21/2025

$160K

שירות לקוחות
$46K
אנליסט נתונים
$60.3K
מהנדס תוכנה
$189K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-UHS הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $189,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-UHS הוא $60,300.

משאבים נוספים