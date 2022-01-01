ספריית חברות
Udaan
Udaan משכורות

המשכורת של Udaan נעה בין $3,482 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $118,850 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Udaan. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $60K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $75.3K

מנהל מוצר
Median $85.4K
רואה חשבון
$3.5K
אנליסט עסקי
$27.9K
פיתוח עסקי
$119K
אנליסט נתונים
$17.4K
מעצב אופנה
$10.7K
אנליסט פיננסי
$38.8K
משאבי אנוש
$33.6K
משפטי
$34.7K
שיווק
$59.6K
מעצב מוצר
$36.4K
מנהל תוכנית
$58.9K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בUdaan, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Udaan הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $118,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Udaan הוא $38,861.

