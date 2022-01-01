ספריית חברות
Ubisoft
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Ubisoft הטבות

השווה

שווי כולל משוער: $1,643

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

    • בית
  • Relocation Bonus

    • כספי ופנסיה
  • 401k

    • תוספות והנחות
  • Employee Discount

    • משרות מובילות

      לא נמצאו משרות מובילות עבור Ubisoft

    חברות קשורות

    • Square Enix
    • Keywords Studios
    • Activision
    • Nintendo
    • Electronic Arts
    • ראה את כל החברות ➜

    משאבים נוספים