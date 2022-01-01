ספריית חברות
Twilio
טווילו משכורות

המשכורת של Twilio נעה בין $25,870 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $623,924 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של טווילו. עודכן לאחרונה: 10/18/2025

מהנדס תוכנה
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מנהל מוצר
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
מנהל הנדסת תוכנה
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

מכירות
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

מנהל חשבון

מעצב מוצר
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

מעצב חוויית משתמש

גיוס
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
שיווק
L3 $145K
L4 $241K
אנליסט נתונים
Median $142K
מהנדס מכירות
Median $256K
מדען נתונים
Median $303K
אנליסט פיננסי
Median $170K
מנהל עיצוב מוצר
Median $225K
מנהל תוכנית
Median $189K
אנליסט עסקי
Median $150K
שירות לקוחות
Median $96K
מנהל פרויקט
Median $248K
רואה חשבון
$103K

Technical Accountant

עוזר אדמיניסטרטיבי
$175K
תפעול עסקי
$272K
מנהל תפעול עסקי
$304K
פיתוח עסקי
$246K
ראש מטה
$195K
תפעול שירות לקוחות
$220K
הצלחת לקוחות
$75.3K
מנהל מדעי נתונים
$89.1K
משאבי אנוש
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
משפטי
$151K
תפעול שיווק
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
ארכיטקט פתרונות
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
מנהל תוכנית טכנית
$179K
כותב טכני
$238K
חוקר UX
$126K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTwilio, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTwilio, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTwilio, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Twilio הוא מהנדס תוכנה at the IC6 level עם תגמול כולל שנתי של $623,924. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Twilio הוא $220,710.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Twilio

