ספריית חברות
Turvo
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Turvo משכורות

המשכורת של Turvo נעה בין $26,333 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $286,425 עבור מעצב מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Turvo. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $26.3K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $83.3K
מעצב מוצר
$286K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Turvo הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $286,425. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Turvo הוא $83,282.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Turvo

חברות קשורות

  • Zencargo
  • Freightos
  • Dematic
  • Maersk
  • Ninjacart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים