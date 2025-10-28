ספריית חברות
trivago
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

trivago אנליסט נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט נתונים in Germany ב-trivago מגיעה ל-€63.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של trivago. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
סה״כ לשנה
€63.2K
דרגה
L2
משכורת בסיס
€63.2K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-trivago in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €65,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-trivago עבור תפקיד אנליסט נתונים in Germany הוא €54,181.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור trivago

משאבים נוספים