חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-trivago in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €65,720. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.