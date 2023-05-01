ספריית חברות
Tripleseat
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Tripleseat משכורות

המשכורת של Tripleseat נעה בין $45,225 בפיצוי כולל בשנה עבור פיתוח עסקי ברמה הנמוכה לבין $220,890 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tripleseat. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $126K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

פיתוח עסקי
$45.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tripleseat הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $220,890. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tripleseat הוא $126,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Tripleseat

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Tesla
  • Amazon
  • Snap
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים