ספריית חברות
Trip.com
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל מוצר

  • כל שכר מנהל מוצר

Trip.com מנהל מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in China ב-Trip.com מגיעה ל-CN¥758K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Trip.com. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
סה״כ לשנה
CN¥758K
דרגה
L5
משכורת בסיס
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
בונוס
CN¥121K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Trip.com in China עומדת על תגמול כולל שנתי של CN¥1,175,529. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Trip.com עבור תפקיד מנהל מוצר in China הוא CN¥541,157.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Trip.com

חברות קשורות

  • Apple
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • DoorDash
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים