הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in Australia ב-TripAdvisor נע בין A$181K לבין A$247K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TripAdvisor. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע A$196K - A$232K Australia טווח שכיח טווח אפשרי A$181K A$196K A$232K A$247K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בTripAdvisor, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב TripAdvisor ?

