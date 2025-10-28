ספריית חברות
TripAdvisor
TripAdvisor חוקר חוויית משתמש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in Australia ב-TripAdvisor נע בין A$181K לבין A$247K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TripAdvisor. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

A$196K - A$232K
Australia
טווח שכיח
טווח אפשרי
A$181KA$196KA$232KA$247K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTripAdvisor, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-TripAdvisor in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$247,457. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TripAdvisor עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in Australia הוא A$180,751.

