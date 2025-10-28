ספריית חברות
TripAdvisor אנליסט פיננסי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט פיננסי in United States ב-TripAdvisor נע בין $122K לבין $170K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TripAdvisor. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

$131K - $154K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$122K$131K$154K$170K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTripAdvisor, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט פיננסי ב-TripAdvisor in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $169,650. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TripAdvisor עבור תפקיד אנליסט פיננסי in United States הוא $121,800.

