ספריית חברות
TripAdvisor
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • תפעול עסקי

  • כל שכר תפעול עסקי

TripAdvisor תפעול עסקי שכר

פיצוי תפעול עסקי in United States ב-TripAdvisor מגיע ל-€54.6K ל-year עבור SE2. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TripAdvisor. עדכון אחרון: 10/28/2025

השכר הכולל הממוצע

€44.7K - €54.1K
Spain
טווח שכיח
טווח אפשרי
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי
ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
צפה 1 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בTripAdvisor, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות תפעול עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול עסקי ב-TripAdvisor in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של €57,614. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TripAdvisor עבור תפקיד תפעול עסקי in United States הוא €41,224.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור TripAdvisor

חברות קשורות

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים