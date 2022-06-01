ספריית חברות
TravelPerk משכורות

המשכורת של TravelPerk נעה בין $51,178 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $152,176 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TravelPerk. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מהנדס תוכנה
Median $82.4K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $152K
תפעול שירות לקוחות
$113K

משאבי אנוש
$86.6K
מכירות
$51.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$97.2K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTravelPerk, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TravelPerk הוא מנהל מוצר עם תגמול כולל שנתי של $152,176. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TravelPerk הוא $91,918.

