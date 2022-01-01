ספריית חברות
TransUnion
TransUnion משכורות

המשכורת של TransUnion נעה בין $10,548 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט פיננסי ברמה הנמוכה לבין $300,000 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של TransUnion. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

מדען נתונים
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
מהנדס תוכנה
L2 $14.8K
L3 $22.6K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
L2 $113K
L4 $179K

מנהל מדעי נתונים
Median $184K
אנליסט עסקי
Median $99.5K
מכירות
Median $300K
מנהל תפעול עסקי
$123K
פיתוח עסקי
$140K
אנליסט נתונים
$116K
אנליסט פיננסי
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
משפטי
$114K
יועץ ניהולי
$101K
שיווק
$231K
תפעול שיווק
$88.7K
מעצב מוצר
$97.5K
מנהל תוכנית
$140K
מנהל פרויקט
Median $149K
מנהל הנדסת תוכנה
$110K
מנהל תוכנית טכנית
$184K
משקיע הון סיכון
$169K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-TransUnion הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $300,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TransUnion הוא $122,610.

