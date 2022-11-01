ספריית חברות
Trafigura
Trafigura משכורות

המשכורת של Trafigura נעה בין $27,624 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $437,175 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Trafigura. עודכן לאחרונה: 10/26/2025

אנליסט עסקי
$76.2K
מדען נתונים
$437K
משאבי אנוש
$27.6K

מהנדס תוכנה
$161K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Trafigura הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $437,175. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Trafigura הוא $118,524.

משאבים נוספים