מדריך חברות
Tradesy
Tradesy משכורות

המשכורת החציונית של Tradesy היא $165,000 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tradesy. עודכן לאחרונה: 8/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $165K
שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tradesy הוא מהנדס תוכנה עם פיצוי כולל שנתי של $165,000. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tradesy הוא $165,000.

