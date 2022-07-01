Torc Robotics משכורות

טווח המשכורת של Torc Robotics נע בין $18,814 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס חומרה בקצה התחתון ל-$248,352 עבור מהנדס מערכות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Torc Robotics. עודכן לאחרונה: 8/25/2025
ב-Torc Robotics, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:
25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
