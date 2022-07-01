מדריך חברות
Torc Robotics
Torc Robotics משכורות

טווח המשכורת של Torc Robotics נע בין $18,814 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס חומרה בקצה התחתון ל-$248,352 עבור מהנדס מערכות בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Torc Robotics. עודכן לאחרונה: 8/25/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $152K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בייצור

אנליסט עסקי
$185K
שירות לקוחות
$51.6K

אנליסט נתונים
$174K
מהנדס חומרה
$18.8K
מהנדס מכונות
$186K
מהנדס מערכות
$248K
מנהל מוצר
$237K
מנהל הנדסת תוכנה
$137K
לוח זמנים לוסטינג

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

ב-Torc Robotics, מענקי מניות/הון כפופים ללוח זמנים של וסטינג למשך 4 שנים:

  • 25% נרכש ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% נרכש ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% נרכש ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Torc Robotics הוא מהנדס מערכות at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $248,352. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Torc Robotics הוא $174,049.

