TomTom משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Taiwan ב-TomTom נע בין NT$788K לבין NT$1.12M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TomTom. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$29.2K - $33.2K
Taiwan
טווח שכיח
טווח אפשרי
$25.8K$29.2K$33.2K$36.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב TomTom?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-TomTom in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$1,120,745. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TomTom עבור תפקיד משאבי אנוש in Taiwan הוא NT$788,321.

