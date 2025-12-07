ספריית חברות
TomTom
TomTom קופירייטר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של קופירייטר in Netherlands ב-TomTom נע בין €47.3K לבין €64.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TomTom. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$59K - $70K
Netherlands
טווח שכיח
טווח אפשרי
$54.4K$59K$70K$74.5K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב TomTom?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור קופירייטר ב-TomTom in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €64,704. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TomTom עבור תפקיד קופירייטר in Netherlands הוא €47,262.

