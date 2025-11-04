ספריית חברות
TINT
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

TINT מעצב מוצר שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-TINT מגיעה ל-$75K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TINT. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$75K
דרגה
L1
משכורת בסיס
$75K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב TINT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-TINT in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $80,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TINT עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $75,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור TINT

חברות קשורות

  • DoorDash
  • Roblox
  • Tesla
  • Pinterest
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים