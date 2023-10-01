ספריית חברות
Tiket.com
Tiket.com משכורות

המשכורת של Tiket.com נעה בין $10,432 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $26,130 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Tiket.com. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

מהנדס תוכנה
Median $14.4K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $24.1K
אנליסט עסקי
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

אנליסט נתונים
$14.1K
מדען נתונים
$26.1K
מעצב מוצר
$10.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Tiket.com הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $26,130. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tiket.com הוא $14,215.

