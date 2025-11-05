ספריית חברות
Tide
Tide מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in Romania ב-Tide נע בין RON 151K לבין RON 211K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tide. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע

RON 163K - RON 190K
Romania
טווח שכיח
טווח אפשרי
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTide, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Tide in Romania עומדת על תגמול כולל שנתי של RON 211,271. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tide עבור תפקיד מגייס in Romania הוא RON 150,908.

משאבים נוספים