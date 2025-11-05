Tide מנהל פרויקט שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל פרויקט in India ב-Tide נע בין ₹980K לבין ₹1.42M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tide. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע ₹1.11M - ₹1.29M India טווח שכיח טווח אפשרי ₹980K ₹1.11M ₹1.29M ₹1.42M טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTide, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tide ?

