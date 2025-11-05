Tide מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United Kingdom ב-Tide נע בין £38.6K לבין £54.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tide. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע £43.8K - £49.8K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי £38.6K £43.8K £49.8K £54.9K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בTide, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Tide ?

