הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United Kingdom ב-Tide נע בין £38.6K לבין £54.9K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tide. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTide, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Tide in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £54,933. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tide עבור תפקיד מעצב מוצר in United Kingdom הוא £38,639.

