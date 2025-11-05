ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in India ב-Tide נע בין ₹2.1M לבין ₹2.98M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Tide. עדכון אחרון: 11/5/2025

השכר הכולל הממוצע

₹2.37M - ₹2.7M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בTide, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Tide in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹2,980,119. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Tide עבור תפקיד אנליסט נתונים in India הוא ₹2,096,185.

משאבים נוספים