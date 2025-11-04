ספריית חברות
TIAA אנליסט אבטחת מידע שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט אבטחת מידע ב-TIAA מגיעה ל-$120K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של TIAA. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
TIAA
Cybersecurity Analyst
Charlotte, NC
סה״כ לשנה
$120K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$120K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
5 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב TIAA?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-TIAA עומדת על תגמול כולל שנתי של $169,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-TIAA עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא $120,000.

