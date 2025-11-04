ספריית חברות
ThyssenKrupp
  שכר
  מדען נתונים

  כל שכר מדען נתונים

ThyssenKrupp מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in Germany ב-ThyssenKrupp מגיעה ל-€79.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThyssenKrupp. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ThyssenKrupp
Data Scientist
hidden
סה״כ לשנה
€79.3K
דרגה
-
משכורת בסיס
€73.4K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€5.9K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ThyssenKrupp?
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-ThyssenKrupp in Germany עומדת על תגמול כולל שנתי של €93,301. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThyssenKrupp עבור תפקיד מדען נתונים in Germany הוא €73,441.

משרות מובילות

משאבים נוספים