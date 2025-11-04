פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Thryv מגיע ל-$86.5K ל-year עבור Software Engineer I. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$90K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thryv. עדכון אחרון: 11/4/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
$86.5K
$83K
$0
$3.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
