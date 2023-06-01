ספריית חברות
ThriveDX
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

ThriveDX משכורות

המשכורת של ThriveDX נעה בין $49,750 בפיצוי כולל בשנה עבור Information Technologist (IT) ברמה הנמוכה לבין $150,596 עבור מהנדס מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ThriveDX. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
$49.8K
מנהל מוצר
$89.9K
מהנדס מכירות
$151K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
מהנדס תוכנה
$119K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ThriveDX הוא מהנדס מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $150,596. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThriveDX הוא $104,629.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ThriveDX

חברות קשורות

  • Apple
  • Tesla
  • Roblox
  • Dropbox
  • Amazon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים