ספריית חברות
Thrasio
Thrasio משכורות

המשכורת של Thrasio נעה בין $51,640 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Thrasio. עודכן לאחרונה: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
Median $60K
מדען נתונים
Median $180K
מנהל מוצר
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
תפעול עסקי
$114K
אנליסט עסקי
$124K
פיתוח עסקי
$130K
אנליסט נתונים
$51.6K
בנקאי השקעות
$141K
שיווק
$194K
מנהל פרויקט
$122K
מנהל הנדסת תוכנה
$201K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Thrasio הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thrasio הוא $130,345.

משאבים נוספים