ספריית חברות
ThousandEyes
ThousandEyes משכורות

המשכורת של ThousandEyes נעה בין $38,997 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוח ברמה הנמוכה לבין $673,891 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ThousandEyes. עודכן לאחרונה: 11/16/2025

מהנדס תוכנה
Median $237K
הצלחת לקוח
$39K
מעצב מוצר
$279K

מנהל מוצר
$412K
מכירות
$674K
לוח זמני הבשלה

33%

שנה 1

33%

שנה 2

34%

שנה 3

בThousandEyes, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:

  • 33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)

  • 33% בוקע ב 2nd-שנה (11.00% לתקופה)

  • 34% בוקע ב 3rd-שנה (11.33% לתקופה)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ThousandEyes הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $673,891. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThousandEyes הוא $279,098.

