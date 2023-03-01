ThousandEyes משכורות

המשכורת של ThousandEyes נעה בין $38,997 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוח ברמה הנמוכה לבין $673,891 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ThousandEyes. עודכן לאחרונה: 11/16/2025
33%
שנה 1
33%
שנה 2
34%
שנה 3
בThousandEyes, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 3 שנים:
33% בוקע ב 1st-שנה (33.00% שנתי)
33% בוקע ב 2nd-שנה (11.00% לתקופה)
34% בוקע ב 3rd-שנה (11.33% לתקופה)
