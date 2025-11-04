ספריית חברות
ThoughtWorks
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

ThoughtWorks אדריכל פתרונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in India ב-ThoughtWorks מגיעה ל-₹6.25M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtWorks. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
סה״כ לשנה
₹6.25M
דרגה
L5
משכורת בסיס
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

כותרות כלולות

אדריכל נתונים

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-ThoughtWorks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹9,141,590. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtWorks עבור תפקיד אדריכל פתרונות in India הוא ₹6,247,419.

משרות מובילות

משאבים נוספים