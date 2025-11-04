ספריית חברות
ThoughtWorks
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט עסקי

  • כל שכר אנליסט עסקי

ThoughtWorks אנליסט עסקי שכר

חבילת הפיצוי החציונית של אנליסט עסקי in India ב-ThoughtWorks מגיעה ל-₹2.23M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtWorks. עדכון אחרון: 11/4/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹2.23M
דרגה
Sr. Consultant
משכורת בסיס
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט עסקי מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-ThoughtWorks in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,592,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtWorks עבור תפקיד אנליסט עסקי in India הוא ₹2,150,541.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ThoughtWorks

חברות קשורות

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים