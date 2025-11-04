ספריית חברות
ThoughtSpot
ThoughtSpot אנליסט אבטחת מידע שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט אבטחת מידע ב-ThoughtSpot נע בין ₹7.93M לבין ₹11.11M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtSpot. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

₹8.59M - ₹9.99M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹7.93M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThoughtSpot, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-ThoughtSpot עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹11,108,090. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtSpot עבור תפקיד אנליסט אבטחת מידע הוא ₹7,934,350.

