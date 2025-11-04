ספריית חברות
ThoughtSpot
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  שכר
  מכירות

  כל שכר מכירות

ThoughtSpot מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in United States ב-ThoughtSpot נע בין $270K לבין $384K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtSpot. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$306K - $348K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$270K$306K$348K$384K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThoughtSpot, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-ThoughtSpot in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $383,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtSpot עבור תפקיד מכירות in United States הוא $269,750.

משאבים נוספים