  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

ThoughtSpot מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in India ב-ThoughtSpot נע בין ₹2.29M לבין ₹3.2M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtSpot. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

₹2.46M - ₹2.9M
India
טווח שכיח
טווח אפשרי
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThoughtSpot, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-ThoughtSpot in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,196,506. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtSpot עבור תפקיד מעצב מוצר in India הוא ₹2,294,928.

משרות מובילות

