חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שיווק ב-ThoughtSpot in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $227,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.