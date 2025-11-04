ThoughtSpot מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in India ב-ThoughtSpot נע בין ₹9.37M לבין ₹13.6M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של ThoughtSpot. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע ₹10.63M - ₹12.34M India טווח שכיח טווח אפשרי ₹9.37M ₹10.63M ₹12.34M ₹13.6M טווח שכיח טווח אפשרי

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בThoughtSpot, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב ThoughtSpot ?

