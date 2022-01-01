ספריית חברות
ThoughtSpot
ThoughtSpot משכורות

המשכורת של ThoughtSpot נעה בין $12,271 בפיצוי כולל בשנה עבור מגייס ברמה הנמוכה לבין $326,625 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של ThoughtSpot. עודכן לאחרונה: 11/16/2025

מהנדס תוכנה
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שיווק
Median $148K
אנליסט עסקי
$213K

פיתוח ארגוני
$159K
מדען נתונים
$133K
טכנולוג מידע
$49.8K
מעצב מוצר
$30.9K
מנהל מוצר
$110K
מגייס
$12.3K
מכירות
$327K
אנליסט אבטחת מידע
$107K
מנהל הנדסת תוכנה
$152K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThoughtSpot, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ThoughtSpot הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $326,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ThoughtSpot הוא $108,845.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור ThoughtSpot

