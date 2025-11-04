Thought Machine מנהל תוכנית טכנית שכר

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in United Kingdom ב-Thought Machine נע בין £77.8K ל-year עבור IC2 לבין £140K ל-year עבור IC3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£122K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Machine. עדכון אחרון: 11/4/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.8K £67.7K £0 £10K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £122K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- צפה 1 רמות נוספות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Thought Machine ?

