Thought Machine
  שכר
  מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Thought Machine מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United Kingdom ב-Thought Machine נע בין £58.9K ל-year עבור IC1 לבין £131K ל-year עבור IC3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£96.9K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Machine. עדכון אחרון: 11/4/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
Software Engineer(רמת כניסה)
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Thought Machine in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £155,169. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thought Machine עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United Kingdom הוא £87,650.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Thought Machine

משאבים נוספים