פיצוי מנהל מוצר in United Kingdom ב-Thought Machine מגיע ל-£105K ל-year עבור IC2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United Kingdom מגיעה ל-£83.5K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Machine. עדכון אחרון: 11/4/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)