הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in United Kingdom ב-Thought Machine נע בין £112K לבין £159K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Machine. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע

£127K - £150K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
£112K£127K£150K£159K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור הצלחת לקוח ב-Thought Machine in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £158,642. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thought Machine עבור תפקיד הצלחת לקוח in United Kingdom הוא £111,739.

