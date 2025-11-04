Thought Machine הצלחת לקוח שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של הצלחת לקוח in United Kingdom ב-Thought Machine נע בין £112K לבין £159K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Thought Machine. עדכון אחרון: 11/4/2025

השכר הכולל הממוצע £127K - £150K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי £112K £127K £150K £159K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד הצלחת לקוח דיווחים ב Thought Machine כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ £44.1K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Thought Machine ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות הצלחת לקוח מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.