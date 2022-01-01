ספריית חברות
Thought Machine
Thought Machine משכורות

המשכורת של Thought Machine נעה בין $77,555 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $237,936 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Thought Machine. עודכן לאחרונה: 11/16/2025

מהנדס תוכנה
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $238K
מנהל תוכנית טכנית
Median $161K

מנהל מוצר
Median $110K
הצלחת לקוח
$182K
מגייס
$88K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בThought Machine, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Thought Machine הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $237,936. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Thought Machine הוא $145,990.

משאבים נוספים